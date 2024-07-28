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Экс-чемпион АСА Вахаев: «Настраиваюсь досрочно победить Джонсона»

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Бывший чемпион ACA в тяжелом дивизионе Алихан Вахаев рассказал о своем намерении победить американца Тони Джонсона на турнире ACA 178.

«Настраиваюсь выиграть бой досрочно. Посмотрим, как пройдет поединок. За последние два боя Джонсон выиграл два бонуса. Возможно, он уже не тот, кем был пять лет назад, но за счет опыта и взрывных рук остается опасным. Не будем его недооценивать. Я не жду легкого боя», — цитирует Вахаева MMA.Metaratings.ru.

Вахаев и Джонсон проведут бой 16 августа в Москве. На счету 31-летнего Алихана 13 побед и три поражения. У 38-летнего Тони 18 побед, восемь поражений и одна ничья.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алихан Вахаев
Тони Джонсон
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