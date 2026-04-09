Махмудов обнял и поднял на руки Фьюри во время стердауна

Арсланбек Махмудов и британец Тайсон Фьюри устроили яркий стердаун перед боем, который пройдет 11 апреля 2026 года в Лондоне.

Во время традиционной битвы взглядов Махмудов неожиданно обнял соперника и даже поднял его на руки, чем вызвал бурную реакцию публики и СМИ. Эпизод быстро разошелся в соцсетях и стал одним из самых обсуждаемых моментов перед поединком.

Сам бой Фьюри — Махмудов станет главным событием вечера бокса на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Для «Цыганского короля» это возвращение после паузы в карьере, а для Махмудова — шанс заявить о себе на мировом уровне в супертяжелом весе.

Эксперты считают британца фаворитом, однако отмечают мощь и нокаутирующий удар Махмудова, который способен создать сенсацию. Напряжение вокруг боя растет, а необычный стердаун лишь добавил интриги и интереса к противостоянию.

Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов. Фото Getty Images

Бой Фьюри — Махмудов пройдет 11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Ожидается, что поединок станет главным событием вечера бокса. «СЭ» проведет прямую трансляцию боя Фьюри — Махмудов.