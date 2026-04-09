Фьюри — о подготовке к поединку с Махмудовым: «Медведей не было»

Британский боксер Тайсон Фьюри ответил но вопрос о том, тренировался ли он с медведями перед боем с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

«Медведей не было, но был Джозеф Паркер. Я не помню, чтобы у меня был такой позитивный лагерь. В моем возрасте всегда случаются травмы, но, слава Богу, я целый и невредимый после него. Каждое мое возращение все больше и больше. Я возвращаюсь в пятый раз, это экстравагантно», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

В сентябре 2024 года в сети появился ролик, на котором Махмудов борется с медведем.

Бой между Махмудовым и Фьюри пройдет в ночь с 11 на 12 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Поединок станет главным событием боксерского вечера.

На счету 37-летнего Фьюри рекорд — 34 победы, два поражения и одна ничья. 36-летний Махмудов в профессиональном боксе провел 23 боя, в которых одержал 21 победу и потерпел два поражения.

Бой Фьюри — Махмудов пройдет 11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Ожидается, что поединок станет главным событием вечера бокса. «СЭ» проведет прямую трансляцию боя Фьюри — Махмудов.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max