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Махмудов: «Долгое отсутствие на ринге не проблема для Фьюри, у него есть опыт»

Сергей Ярошенко

Российский боксер Арсланбек Махмудов поделилися ожиданиями от поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

«Тайсон Фьюри — великий боксер. Я не думаю только о нокауте. Мне нужно показать хороший бокс. Я буду слушать своего тренера. Что будет дальше? Мы не знаем. Никто не знает, что будет дальше. Станет ли для Фьюри проблемой долгое отсутствие на ринге? Для него это не проблема из-за его опыта. Может быть, все наоборот, потому что он успел восстановиться после тяжелых боев в прошлом», — сказал спортсмен на пресс-конференции.

В своем последнем бою, который состоялся 21 декабря 2024 года, Фьюри проиграл украинцу Александру Усику единогласным судейским решением.

Бой Фьюри — Махмудов пройдет 11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Ожидается, что поединок станет главным событием вечера бокса. «СЭ» проведет прямую трансляцию боя Фьюри — Махмудов.

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Арсланбек Махмудов
Тайсон Фьюри
Бокс
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