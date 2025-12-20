Легенда UFC Андерсон Силва нокаутировал экс-чемпиона Вудли в боксерском поединке

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва досрочно победил бывшего обладателя пояса организации в полусреднем дивизионе американца Тайрона Вудли.

Поединок по правилам бокса прошел в главном карде турнира в Майами. Бразилец Силва одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Регламент боя составлял шесть раундов.

В главном событии вечера британец Энтони Джошуа нокаутировал американца Джейка Пола в шестом раунде.