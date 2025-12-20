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Пол заявил, что сломал челюсть во время боя с Джошуа

Анастасия Пилипенко
Джейк Пол и Энтони Джошуа.
Фото AFP

Американский блогер Джейк Пол заявил, что получил перелом челюсти во время поединка с бывшим чемпионом мира по боксу британцем Энтони Джошуа.

«Спасибо моей семье. Этот спорт невероятно помог мне. Мне кажется, что моя челюсть сломана, кстати. Да, точно сломана. Бой был крутым, мне нравится это. Я еще вернусь и хочу стать чемпионом мира. Не удивлен, что продержался шесть раундов. Честно, очень устал. Думаю, если бы я был лучше в плане кардио, все было бы интереснее. Джошуа невероятно выступил, он реально очень жестко бьет. Я старался сделать все, что мог», — сказал Пол в интервью на ринге после боя.

20 декабря Джошуа победил Пола в главном бою вечера бокса в спортивном комплексе «Касея-центр» в Майами. 36-летний британец нокаутировал своего соперника в конце шестого раунда. Судья остановил бой после очередного нокдауна.

Олимпийский чемпион Джошуа теперь имеет профессиональный рекорд — 29-4. На счету 28-летнего американца в профессиональном боксе 12-2.

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