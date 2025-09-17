Лебедев — о смерти Агеева: «Человек-эпоха, легенда, наш незаменимый лидер»

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» высказался об уходе из жизни в возрасте 84 лет бывшего боксера Виктора Агеева.

«Виктор Петрович — человек-эпоха, легенда, наш незаменимый лидер, руководитель. К сожалению, все рано или поздно будем «там». Упокой, Господи, душу раба божьего... Хороший был человек, любил и повеселиться, и погулять, и поруководить умел, на правильный путь ребят наставить. Наш старший товарищ! Грустно», — сказал Лебедев «СЭ».

Агеев являлся победителем чемпионатов Европы 1965 и 1967 годов в весовой категории до 71 кг. После завершения карьеры он занимался тренерской деятельностью в ЦСКА.

В 1992 году Агеев был избран президентом Федерации профессионального бокса России, также он входил в руководство Всемирной боксерской ассоциации и Паназиатской боксерской ассоциации.