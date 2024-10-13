Кудухов уверен, что Бивол в ближайшем будущем станет абсолютным чемпионом мира

Российский тяжеловес Виталий Кудухов считает, что поражение от Артура Бетербиева не сломает Дмитрия Бивола.

«Бой был равным. Мне все понятно. Артур сейчас абсолютный чемпион мира. И Дима Бивол будет абсолютным чемпионом до того, как ему исполнился 40 лет. Это 100 процентов. Артур тоже человек, ему 40 лет, поэтому за ним чемпионом будет Дима, а за ними никого и близко нет», — цитирует Кудухова MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 13 октября Бетербиев одержал победу над Биволом в бою за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере в 24 поединках. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.