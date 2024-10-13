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Силлах заявил, что победа Бивола выглядела бы как «ограбление» Бетербиева

Алина Савинова
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Бывший претендент на пояс чемпиона мира по версии WBO Исмаил Силлах отреагировал на победу Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Классный бой! Хотелось бы увидеть реванш. Но Артур заслуженно победил. Он контролировал центр ринга (нас с детства учили «кто держит центр ринга тот побеждает»), наносил много ударов. Дмитрий, конечно, тоже очень хорошо отработал, но не победил. Если бы отдали победу Диме, то это бы выглядело бы как «ограбление», — цитирует Силлаха MMA.Metaratings.ru.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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