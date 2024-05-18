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Сегодня, 23:06

Криштиану Роналду приехал на бой между Фьюри и Усиком

Владислав Корегин
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прибыл на стадион «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где состоится поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе пройдет 18 мая. В своей карьере 35-летний Фьюри одержал 34 победы и не потерпел ни одного поражения. Один бой с его участием завершился вничью. На счету 37-летнего Усика 21 победа в 21 проведенном поединке.

«СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию турнира в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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