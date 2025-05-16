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16 мая 2025, 16:03

Костя Цзю: «Дюбуа может уронить Усика. Англичанин более голодный»

Евгений Нарижный
Корреспондент

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю поделился ожиданиями от реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Мне очень нравится Саша — как он боксирует, как выступает, — сказал Цзю «СЭ». — Это будет нелегкий бой для него. Одна из причин — Дюбуа голоднее, чем Саша. Он все уже сделал, выиграл такие бои. Это может повлиять на него, но я все-таки его считаю фаворитом. Но Дюбуа может победить, может уронить. Усик в последнее время шел на одном уровне, на котором очень тяжело находиться долгое время — иногда бывает спад. Он может произойти здесь, все может быть. У Дюбуа, наоборот, все идет вверх, он еще не достиг пика».

Усик и Дюбуа проведут бой в главном событии боксерского турнира 19 июля. В первом бою Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде.

31 мая в Москве по адресу Петровка, 21 строение 1 состоится встреча Кости Цзю с болельщиками. Ведущим вечера будет известный комментатор Виктор Гусев. Начало встречи запланировано на 15:00.

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Александр Усик
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Костя Цзю
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