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16 мая 2025, 16:18

Костя Цзю: «Бенавидес намного мощнее, чем Бетербиев»

Евгений Нарижный
Корреспондент

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в интервью «СЭ» поделился мнением о решении Дмитрия Бивола оставить пояс WBC, чтобы провести третий бой с Артуром Бетербиевым.

«Я думаю, команда посовещалась и очень тщательно проверила все варианты, — сказал Цзю «СЭ». — Они правильное решение приняли — сделать лучший бой, который возможен в данный момент. У них незаконченная история, они хотят точки над i поставить. Бенавидес — следующий, который намного сильнее и даже мощнее, чем Бетербиев. У него опять же голод есть. Ребята провели эти два боя, очень много потратили моральной энергии».

31 мая в Москве по адресу Петровка, 21 строение 1 состоится встреча Кости Цзю с болельщиками. Ведущим вечера будет известный комментатор Виктор Гусев. Начало встречи запланировано на 15.00.

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Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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