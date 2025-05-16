Костя Цзю: «Бенавидес намного мощнее, чем Бетербиев»

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в интервью «СЭ» поделился мнением о решении Дмитрия Бивола оставить пояс WBC, чтобы провести третий бой с Артуром Бетербиевым.

«Я думаю, команда посовещалась и очень тщательно проверила все варианты, — сказал Цзю «СЭ». — Они правильное решение приняли — сделать лучший бой, который возможен в данный момент. У них незаконченная история, они хотят точки над i поставить. Бенавидес — следующий, который намного сильнее и даже мощнее, чем Бетербиев. У него опять же голод есть. Ребята провели эти два боя, очень много потратили моральной энергии».

31 мая в Москве по адресу Петровка, 21 строение 1 состоится встреча Кости Цзю с болельщиками. Ведущим вечера будет известный комментатор Виктор Гусев. Начало встречи запланировано на 15.00.