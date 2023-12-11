Цзю о победе Тищенко: «Останавливаться пока рано. Простоит еще много работы»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал «СЭ» победу Евгения Тищенко над Леоном Хартом и его статусе первого чемпиона по версии WBA в бриджервейте.

«Это новый вес, и хочется поздравить Евгения от всей души с тем, что у нас теперь новый чемпион. Но останавливаться пока рано. Простоит еще много работы», — сказал Цзю корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Также Константин Цзю высказался о введении новой весовой категории бриджервейт.

«Еще одна дополнительная весовая категория — еще один источник зарабатывать больше денег. Это все бизнес», — добавил Цзю.

Тищенко одержал победу в 6-м раунде. Россиянин попал Харту в печень, после чего немец упал на настил и не смог подняться.

Тищенко стал чемпионом мира по версии WBA в новой весовой категории — бриджервейт (до 101,6 кг). Россиянин является олимпийским чемпионом Рио-2016 в тяжелом весе.

Денис Сафронов