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Сегодня, 18:02

Габдуллин поддержал Кремлева в конфликте с Маваши

Алина Савинова
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Глава лиги Ural FC Радмир Габдуллин высказался о конфликте в социальных сетях между президентом федерации бокса России Умаром Кремлевым и известным музыкантом Мишей Маваши.

«Часто слышим о межнациональных и межконфессиональных волнениях, которые появились в спортивном обществе. Это нужно пресекать. Это не про нас, не про Россию и не про спорт. Буквально вчера смотрел на то, как Миша Маваши отреагировал на слова Умара Кремлева. Кремлев транслирует в массы истину. Ни для кого не было секретом, да и сейчас об этом можно заявить: «Мы — русские». За рубежом нас никто не называет татарами, чеченцами или дагестанцами. Мы русские для всех. Призываю всех наших спортсменов и функционеров, чтобы они не вносили разногласия между нами. Ни к чему хорошему это не приведет», — цитирует Габдуллина MMA.Metaratings.ru.

Ранее Кремлев заявил, что нужно запретить на спортивных мероприятиях лозунг «Русские вперед», так как, по его мнению, это может привести к разделению по религиозному и национальному признаку. Маваши назвал несерьезной позицию президента федерации бокса России.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/prezident-ural-fc-gabdullin-podderzhal-kremleva-v-konflikte-s-mavashi-313974/
Бокс
Умар Кремлев
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