Лебедев — о чемпионстве Тищенко: «Он еще не профессионал, но мужик делает шаги на пути к вершинам»

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Евгения Тищенко над Леоном Хартом и его статусе первого чемпиона по версии WBA в бриджервейте.

«Остались приятные впечатления от того, что Тищенко смог выиграть. В чемпионских боях всегда тяжело, а соперник был сильный, не самый легкий. А так, поздравляю Тищенко с победой. У него еще работы непочатый край, он это и сам знает. Он еще не профессионал, но мужик делает шаги на пути к вершинам», — сказал Лебедев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Тищенко одержал победу в 6-м раунде. Россиянин попал Харту в печень, после чего немец упал на настил и не смог подняться.

Тищенко стал чемпионом мира по версии WBA в новой весовой категории — бриджервейт (до 101,6 кг). Россиянин является олимпийским чемпионом Рио-2016 в тяжелом весе.

Денис Сафронов