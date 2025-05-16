Костя Цзю: «Бетербиев и Бивол — настоящие мужики! Честные и порядочные»

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю полагает, что если бы в ситуации Дмитрия Бивола оказался Артур Бетербиев, он поступил бы так же. Ранее Бивол принял решение освободить пояс WBC, чтобы провести третий бой с Бетербиевым.

«Он так же сделал бы, — сказал Цзю «СЭ». — Знаешь, почему? Потому что он настоящий мужик. И Бивол тоже. Они настоящие мужики. Настоящие, честные, порядочные люди. Поэтому для них это имеет громадное значение».

31 мая в Москве по адресу Петровка, 21 строение 1 состоится встреча Кости Цзю с болельщиками. Ведущим вечера будет известный комментатор Виктор Гусев. Начало встречи запланировано на 15.00.