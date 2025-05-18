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18 мая 2025, 01:44

Глава IBA Pro Сиеста: «В России есть много убойных боксеров в каждом весе»

Сергей Разин
корреспондент

Боксерский функционер и глава IBA Pro Ал Сиеста рассказал о перспективных российских боксерах.

«Есть минимум десять боксеров, пять из которых в ближайшие пять лет станут чемпионами мира. Есть Альберт Батыргазиев, Муслим Гаджимагомедов, Шарапутдин Атаев, Павел Сосулин, Харитон Агрба, Владимир Мирончиков. Есть много убойных боксеров в каждом весе. Материала больше, чем достаточно», — приводит слова Сиесты MMA.Metaratings.ru.

Сиеста является генеральным директором IBA Pro, а также менеджером чемпионов мира Давида Аванесяна и Майрис Бриедиса.

Источник: Metaratings
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