Лебедев о бое Фьюри против Усика: «Если пойдет грязный бокс, то результат может быть другим»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в интервью для «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Школа Александра Усика гораздо выше, чем у Тайсона Фьюри. Но у второго свои особенности, английская школа, специфическая. Ожидал, что он покажет все в первом бою, ведь профессиональный бокс — это не всегда по правилам, существуют разные приемчики. Пытаться перебоксировать Усика бесполезно, это мы видели не раз. Но это супертяжелый вес, Фьюри бьет достаточно, чтобы свалить оппонента. Сумеет ли он попасть? Усик не готов драться грязно, он классический боксер — но к этому нужно быть готовым. Если пойдет такой бокс, то результат может быть другим», — заявил Лебедев для «СЭ».