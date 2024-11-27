Промоутер Арум назвал высокой вероятность реванша Бетербиев — Бивол в феврале
Промоутер Боб Арум ответил на вопрос о возможной дате реванша между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
«Вероятность реванша в феврале довольно высокая», — сказал Арум ТАСС.
Как стало известно ранее, реванш находится в разработке на 22 февраля в Саудовской Аравии.
В ночь на 13 октября Бетербиев решением судей победил Бивола и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
Источник: ТАСС
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