Промоутер Арум назвал высокой вероятность реванша Бетербиев — Бивол в феврале

Промоутер Боб Арум ответил на вопрос о возможной дате реванша между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Вероятность реванша в феврале довольно высокая», — сказал Арум ТАСС.

Как стало известно ранее, реванш находится в разработке на 22 февраля в Саудовской Аравии.

В ночь на 13 октября Бетербиев решением судей победил Бивола и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.