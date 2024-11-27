Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 16:20

Промоутер Арум назвал высокой вероятность реванша Бетербиев — Бивол в феврале

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Промоутер Боб Арум ответил на вопрос о возможной дате реванша между российскими боксерами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Вероятность реванша в феврале довольно высокая», — сказал Арум ТАСС.

Как стало известно ранее, реванш находится в разработке на 22 февраля в Саудовской Аравии.

В ночь на 13 октября Бетербиев решением судей победил Бивола и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами в Курской области
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу. Что пишут СМИ
Глава Самарской области Федорищев заявил о коррупции в российском футболе
УЕФА включил сейв российского голкипера ПСЖ Сафонова в число лучших в туре ЛЧ
Судья запретила креститься дзюдоисту на соревнованиях в Москве
Расцарапанный от стресса Гвардиола, месяц без единой победы, карма за чужой «Золотой мяч»? Пять причин провала некогда грозного «Манчестер Сити»
Популярное видео
Магнитогорский «Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Бурмистров, Шумаков, Тимкин, Телегин и другие до сих пор без клуба
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер Бетербиева: «Артур еще не подписал документы на реванш с Биволом в феврале»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости