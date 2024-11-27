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Сегодня, 17:31

Кудряшов сомневается, что реванш Бетербиева и Бивола пройдет в феврале

Алина Савинова
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Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов прокомментировал информацию о том, что российский боксер Артур Бетербиев и его соотечественник Дмитрий Бивол могут провести реванш в феврале.

«Конечно недосказанность после первого боя осталась. Болельщики разделились на два лагеря. Одни говорят, что выиграл Артур, другие считают победителем Бивола, поэтому реванш будет очень интересен. Состоится он или нет, мне кажется, что в феврале вряд ли удастся его провести. Уверен, что это предварительная информация. Слишком мало для этого времени. Думаю, что сейчас они проведут какие-то промежуточные бои, а возможно через год будет реванш, а может быть и не будет», — цитирует Кудряшова Vprognoze.ru.

В ночь на 13 октября Бетербиев решением большинства судей победил Бивола в Эр-Рияде и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Позже проигравший боксер подал апелляцию на результат боя.

Источник: Vprognoze.ru
Бокс
Дмитрий Бивол
Дмитрий Кудряшов
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