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Сегодня, 18:53

Тренер Ивичук считает, что судьи заслуженно отдали победу Бетербиеву

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Известный тренер по боксу Андрей Ивичук прокомментировал итоги боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

«В таких боях, которые не заканчиваются нокаутами, возникают споры. Одни говорят, что победу отдали справедливо, другие считают, что засудили — но это нормальная история. Зачастую люди дают оценку из-за симпатии к какому-то боксеру. Я вчера смотрел этот бой без какой-либо симпатии. Для меня судейское решение справедливое. У Артура не все получалось, Дима хорошо двигался на ногах и вообще не останавливался, поэтому Бетербиеву было тяжело донести плотный удар.

Он сам по себе вкатывается долго, но со второй половины начал действовать очень успешно и последние раунды все забрал. Он все время прессинговал и забирал концовки. Дима при этом показал терпение и уменье перестраиваться по ходу боя. У него были тяжелые моменты. Бой был очень крутой, но, на мой взгляд, судейское решение справедливо», — цитирует Ивичука Vprognoze.ru.

12 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде россиянин Бетербиев победил решением большинства судей своего соотечественника Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Источник: Vprognoze.ru
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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