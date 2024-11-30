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Кевин Джонсон пройдет курс молодого бойца в российской армии

Алина Савинова
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Российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон намерен пройти курс молодого бойца в Вооруженных силах РФ, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает источник, в настоящее время 45-летний спортсмен занимается сбором необходимых документов для постановки на военный учет.

«Я готов к службе! Готов взяться за оружие, готов действовать! Я был рожден для этого!» — приводит слова боксера РЕН ТВ.

13 декабря Джонсон проведет бой в Москве против Виталия Минакова. За свою профессиональную карьеру он одержал 36 побед, потерпел 22 поражения и завершил 2 поединка вничью.

Кевин Джонсон. Американский боксер Джонсон официально получил паспорт России. Он взял отчество «Владимирович»

Спортсмен получил российское гражданство 9 января указом президента РФ. Он взял отчество «Владимирович» в честь главы государства Владимира Путина.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Кевин Джонсон
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