Хрюнов — о бое Фьюри против Усика: «У Тайсона есть костюм с портретами значимых людей бокса. Мой тоже там вышит»

Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Тайсон Фьюри разгромно победит. Болею за него. Мы дружим лично. У Тайсона есть костюм, на котором вышиты портреты значимых людей в мире бокса. Мой портрет там тоже есть. Думаю, что Фьюри сейчас соберется и одержит победу. На это будет интересно посмотреть», — сказал Хрюнов для «СЭ».

Ответный бой Фьюри и Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.