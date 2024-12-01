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Тактаров — о бое Фьюри против Усика: «У Тайсона есть шанс доказать то, о чем он говорит»

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Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«У Тайсона есть шанс сосредоточиться и на деле доказать то, о чем он говорит. Бой будет напряженным. Усика я знаю, Фьюри — нет, так что пусть попытается выиграть», — сказал Тактаров для «СЭ».

Ответный бой 36-летнего Тайсона Фьюри и 37-летнего Александра Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Александр Абустин

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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