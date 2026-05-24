Усик заявил о готовности провести бой с Кабайелом

Украинский боксер Александр Усик после победы над нидерладцем Рико Верхувеном в поединке за титул WBC в тяжелом весе сообщил, что готов к бою с немцем Агитом Кабайелом.

«Давайте сделаем это, без проблем. Я готов, брат», — цитирует 39-летнего Усика Evening Standard.

33-летний Кабайел является временным чемпионом WBC и обязательным претендентом на титул в тяжелом весе.

«Прежде всего, поздравляю Александра. Я так долго ждал этого боя. Я готов, и я думаю, что Германия тоже готова к этому бою. Давайте проведем его на немецком стадионе. Я думаю, все болельщики этого хотят. Давайте сделаем это», — сказал боксер.

По словам менеджера немецкого спортсмена Спенсера Брауна, бой с Усиком планируется провести в сентябре или октябре 2026 года в Германии.

У Усика 25 побед в 25 поединках на профессиональном уровне. У Кабайела 27 побед без поражений.

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