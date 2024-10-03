Мурат Гассиев проведет бой с датчанином Кемом Юнгквистом

Российский боксер Мурат Гассиев (30-2, КО 23) 19 октября в Вене (Австрия) проведет бой с непобежденным датчанином Кемом Юнгквистом (18-0, КО 11).

10-раундовый поединок в тяжелом весе пройдет в рамках очередного турнира «Ночь чемпионов IBA».

В ходе карьеры Гассиев владел титулами WBA и IBF в первом тяжелом весе. С 2020 года россиянин выступает в тяжелой весовой категории. Свой последний бой Гассиев провел в конце сентября 2023 года в Турции, когда раздельным решением судей уступил шведу Отто Валлину в поединке за вторую строчку рейтинга IBF.

34-летний Юнгквист был чемпионом IBF International в тяжелом весе. В карьере датчанина была пауза с января 2020 года по апрель 2022 года. С тех пор Юнгквист провел восемь поединков на территории Дании.