Источник: Кроуфорд лишен титула WBC и звания абсолютного чемпиона мира

Боксера Теренса Кроуфорда лишили титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, сообщает The Ring.

По информации источника, данное решение было принято на 63-й конвенции организации в Таиланде.

Причиной лищения стали невыплаты американцем чемпионских взносов. Титул чемпиона WBC во втором среднем весе объявлен вакантным. За него сразятся британец Хамза Шираз и француз Кристиан Мбилли, а гватемалец Лестер Мартинес станет обязательным претендентом.

14 сентября Кроуфорд победил мексиканца Сауля Альвареса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе на турнире в Лас-Вегасе. Всего за карьеру На счету 38-летнего спортсмена 42 боя, в каждом из которых он одержал победу (31 — нокаутом).