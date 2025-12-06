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Головкин — о введении в Международный зал боксерской славы: «Это признание много значит для меня»

Руслан Минаев

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поделился эмоциями после введения в Международный зал боксерской славы (IBHOF). Церемония включения состоится 11-14 июня 2026 года в Канастоте (штат Нью-Йорк).

«Я в боксе уже 35 лет. Это был долгий и непростой путь. Теперь мое имя — часть истории мирового бокса. Это признание много для меня значит», — написал Головкин в соцсети.

43-летний Головкин попал в Зал славы с первой попытки. Он стал первым казахстанцем, удостоенным этого статуса.

На профессиональном ринге на счету Головкина 42 победы (37 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. Он владел титулами по версиям WBA, WBC, IBF, IBO и журнала The Ring. В любителях казахстанец стал серебряным призером Олимпиады-2004 и чемпионом мира (2003).

23 ноября Головкин был избран президентом организации World Boxing.

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Геннадий Головкин
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