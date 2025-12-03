Боксер Алимханулы провалил допинг-тест перед боем за три чемпионских титула

Представитель Казахстана Жанибек Алимханулы снялся с боя против кубинца Эрисланди Лары из-за проваленного допинг-теста, сообщает пресс-служба Premier Boxing Champions.

По инфорации журналиста Дэна Рафаэля, в допинг-пробе спортсмена, владеющего чемпионскими поясами Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе был обнаружен мельдоний.

Бой против Лары, который является чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), должен был состояться в ночь на 7 декабря в США. Новым соперником кубинца станет венесуэлец Йохан Гонсалес.

На счету 32-летнего Алимханулы 17 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения за карьеру. У 42-летнего Лары 31 победа (19 нокаутом) при 3 поражениях и 3 ничьи.