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Допинг

Боксер Алимханулы провалил допинг-тест перед боем за три чемпионских титула

Сергей Ярошенко

Представитель Казахстана Жанибек Алимханулы снялся с боя против кубинца Эрисланди Лары из-за проваленного допинг-теста, сообщает пресс-служба Premier Boxing Champions.

По инфорации журналиста Дэна Рафаэля, в допинг-пробе спортсмена, владеющего чемпионскими поясами Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе был обнаружен мельдоний.

Бой против Лары, который является чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), должен был состояться в ночь на 7 декабря в США. Новым соперником кубинца станет венесуэлец Йохан Гонсалес.

На счету 32-летнего Алимханулы 17 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения за карьеру. У 42-летнего Лары 31 победа (19 нокаутом) при 3 поражениях и 3 ничьи.

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Жанибек Алимханулы
Бокс
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