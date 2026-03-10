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Источник: Бивол проведет бой в одном карде с Усиком

Анастасия Пилипенко

Россиянин Дмитрий Бивол 23 мая проведет защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) против немца Михаэля Айферта, сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.

По данным источника, бой состоится в рамках боксерского шоу у пирамид в Гизе.

Для 35-летнего россиянина этот поединок станет первым после операции на спине, которую он перенес в августе. В последний раз он выходил на ринг в феврале, когда победил соотечественника Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира. Позднее Бивол был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC).

В активе Бивола 24 победы и 1 поражение. У 28-летнего Айферта 13 побед и 1 поражение.

В главном событии вечера украинец Александр Усик будет защищать титул в тяжелом весе по версии WBC в бою с нидерландцем Рико Верхувеном.

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Дмитрий Бивол
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