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Тимофей Цзю встретится с непобежденным албанцем Денисом Нуржей 5 апреля в Австралии

Руслан Минаев

Экс-чемпион мира по боксу австралиец российского происхождения Тимофей Цзю проведет следующий бой 5 апреля. Его соперником станет непобежденный албанец Денис Нуржа.

Поединок состоится в Вуллонгонге (Австралия) и пройдет в среднем весе. На кону будет стоять вакантный пояс WBO International.

31-летний Цзю имеет в активе 26 побед (18 нокаутом) и три поражения. В декабре прошлого года он единогласным решением судей победил американца Энтони Веласкеса . Его ровесник Нуржа не знает поражений на профессиональном ринге: 20 побед, 9 из которых — нокаутом.

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Тим Цзю
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