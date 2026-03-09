Джей Опетайя стал первым чемпионом Zuffa Boxing

Австралийский боксер Джей Опетайя победил американца Брэндона Глантона в главном событии Zuffa Boxing 4.

Опетайя выиграл единогласным решением судей (119:106, 119:106, 119:106) и стал первым в истории чемпионом промоушена в первом тяжелом весе.

При этом Опетайя лишился титула IBF из-за решения организации не санкционировать поединок с Глантоном.

Zuffa Boxing — это новый боксерский промоушен, о создании которого объявили в марте 2025 года. Первое мероприятие промоушена состоялось 13 сентября 2025 года на стадионе «Аллегиант» в Парадайсе.

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