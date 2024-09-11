Хильберто Рамирес подерется с Крисом Биллам-Смитом 16 ноября в Эр-Рияде

16 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится объединительный поединок за титул чемпиона по версии WBO в крузервейте между мексиканцем Хильберто «Зурдо» Рамиресом (46-1) и англичанином Крисом Биллам-Смитом (20-1).

Этот бой станет главным событием вечера «Ночи латиноамериканцев», который пройдет в рамках серии из пяти поединков, организованной промоушеном Golden Boy Оскара Де Ла Хойи. Министр и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил, что мероприятие будет транслироваться по всему миру бесплатно, однако никаких подробностей о трансляции пока не раскрыто.

Рамирес единственное поражение потерпел от чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0). Бивол выиграл единогласным решением судей (110-118, 110-118, 110-118) 5 ноября 2022-го в Абу-Даби, ОАЭ.

Смит единственный раз проиграл Ричарду Риакфору (17-1) раздельным решением судей (94-95, 96-93, 92-97). Бой состоялся 20 июля 2019-го в Лондоне, Великобритания. 15 июля Смит взял реванш, победив единогласным решением судей (116-111, 115-112, 115-112).