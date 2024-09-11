Тим Цзю дал прогноз на бой Альвареса и Берланги

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) уверен, что чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (61-2) победит Эдгара Берлангу (22-0).

«Канело одержит победу над Берлангой! Возможно, состоится бой между Канело и [Дэвидом] Бенавидесом. Это поединок, которого с нетерпением ждут фанаты», — сказал Цзю Jai McAllister: BOXING + MMA.

Альварес и Берланга подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.