Дерек Чисора назвал бойца, который нокаутирует Фьюри и Усика

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) уверен, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3) нокаутирует экс-чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1) и чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBC и WBO Александра Усика (22-0), потому что теперь его тренирует хороший тренер.

«Эй Джей нокаутирует Фьюри в шести раундах и остановит Усика в четвертом раунде. Я говорю вам об этом сейчас. Потому что теперь у него есть правильный человек — его тренер. Этот парень не перестает смотреть две записи его боя с Усиком. Потому что он хочет этого боя, он хочет реванша. Он хочет, чтобы Усик выиграл бой с Фьюри», — сказал Чисора TalkSPORT.

Усик и Фьюри проведут реванш 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.