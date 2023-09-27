Тренер Бивола: «Гассиев должен спокойно проходить Валлина»

Главный тренер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) Геннадий Машьянов дал прогноз на бой Мурата Гассиева (30-1) и шведа Отто Валлина (25-1).

«Бой с Валлином — выход из тупика для Гассиева. Победа хорошо поправит его положение. Даже чисто моральное и психологическое удовлетворение после застоя в карьере. Оппонент не самый сильный, но он дрался с лидерами веса. Для Гассиева это очень хороший вариант. Никаких неразрешимых задач Валлин не доставит. Таких Мурат должен проходить спокойно, без вопросов», — приводит слова Машьянова Metaratings.

Гассиев и Валлин подерутся 30 сентября в Анталии, Турция. Бой состоится за межконтинентальный титул WBA в супертяжелом весе.