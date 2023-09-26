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Сауль Альварес — Джермелл Чарло: дата и время начала прямой трансляции боя

Боксерский бой Альварес — Чарло пройдет в ночь на 1 октября в Лас-Вегасе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер Сауль Альварес.
Сауль Альварес.
Фото Global Look Press

Мексиканский боксер Сауль Альварес проведет бой за пояс абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе с американцем Джермеллом Чарло в ночь на 1 октября в Лас-Вегасе (США).

Их поединок возглавит вечер бокса в штате Невада. Он пройдет на «T-Mobile Arena», начало — около 04.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн трансляцию противостояния Канело — Чарло.

В России официально не покажут видеотрансляцию боя. Ее можно будет посмотреть на стриминговом онлайн-сервисе DAZN или бесплатно в соцсети ВКонтакте.

У 33-летнего Канело — 59 побед, два поражения и две ничьи. На счету 33-летнего Чарло — 35 побед, одно поражение и одна ничья.

Бокс / ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде.

Бокс
Сауль Альварес
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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