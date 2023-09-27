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Бивол расстроен отсутствием боев: «Нет ни одного боксера, который хотел бы драться со мной»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) признался, что ему неизвестно, кто станет его следующим соперником.

«Честно говоря, разговоров много, но, насколько я понимаю, нет ни одного боксера, который бы хотел драться. Поправьте меня, если я ошибаюсь, — сказал Бивол изданию The Ring. — Я не думаю о том, что будет дальше. Я просто хочу проводить те бои, которые мне нужны, а больших боев сейчас всего несколько. Я понимаю, что, возможно, мне придется драться с менее конкурентными бойцами, чтобы оставаться активным, чтобы добраться до желанных поединков».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Дмитрий Бивол
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