Гассиев оказался легче Кадиру на 12 кг перед титульным боем на турнире IBA.PRO 19 в Москве

Россиянин Мурат Гассиев и немец Питер Кадиру успешно прошли процедуру взвешивания перед боем за чемпионский пояс по версии WBA в тяжелом весе, сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

Вес Гассиева составил 104,205 кг, а Кадиру — 116,7 кг.

У 32-летнего Гассиева 33 победы (26 нокаутом) и 2 поражения в карьере. Кадиру — победитель юношеской Олимпиады-2014, на счету 29-летнего спортсмена 23 победы (13 нокаутом) и 1 поражение в профессиональной карьере.

Поединок Гассиева и Кадиру станет главным событием турнира IBA.PRO 19, который пройдет 11 июля на «ВТБ Арене» в Москве.