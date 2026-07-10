Пакьяо посетит бой Гассиева и Кадиру в Москве: «Я впервые в России, счастлив быть здесь»

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо поделился мнением о турнире IBA.PRO 19. В главном поединке россиянин Мурат Гассиев встретится с немцем Питером Кадиру.

«Я впервые в России, счастлив быть здесь. Спасибо за теплый прием. Здесь замечательные люди и приятное место. Нас ждет отличный турнир. Фанаты будут рады», — цитирует Пакьяо пресс-служба Федерации бокса России.

Турнир IBA.PRO 19 пройдет 11 июля на «ВТБ Арене» в Москве.