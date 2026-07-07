Бой между Биволом и Смитом может пройти в России

Российский боксер Дмитрий Бивол может провести защиту титула Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе против британца Каллума Смита в России, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Ранее WBO обязала 35-летнего Бивола провести защиту титула против Смита.

На его счету Бивола 25 побед и 1 поражение в карьере. Также россиянин владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

36-летний Смит одержал 31 победу при 2 поражениях и является временным чемпионом мира по версии WBO.