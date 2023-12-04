Гаджимагомедов: «Уверен, что в бою с Манном у меня не возникнет проблем»

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-2020 Муслим Гаджимагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с немцем Артуром Манном на турнире «Ночь чемпионов IBA».

«К этому поединку я готовился в Махачкале. Изучил соперника — мне будет противостоять неплохой оппонент, который боксировал с Тищенко и Бриедисом. Хотя скажу честно — считаю Манна обычным средним боксером, в котором нет ничего сверхъестественного. Да, он подвижный, опасен в первых раундах. Да и все. Какого-то нокаутера или хорошего классического боксера я в нем не увидел. Естественно, все покажет ринг, но я уверен, что в этом бою у меня не возникнет каких-то проблем. В год я хотел бы проводить по 4-5 поединков. Но в приоритете у меня олимпийский бокс, все еще остается надежда поехать на Игры. А профессиональный бокс у меня на втором месте», — приводит пресс-служба Федерации бокса России слова Гаджимагомедова.

Поединок Гаджимагомедова с Манном состоится 9 декабря на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае.