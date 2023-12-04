Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе из Великобритании Энтони Джошуа проведет поединок с представителем Швеции Отто Валлином 23 декабря 2023 года в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Их бой пройдет в рамках боксерского вечера Matchroom Boxing.

На счету 34-летнего Джошуа в профессиональном боксе — 26 побед и три поражения. 13 августа 2023 года британец в последний раз проводил поединок. Тогда «Эй Джей» нокаутировал в седьмом раунде финна Роберта Хелениуса. Ранее Джошуа лишился своих поясов по версиям WBA, IBF и WBO после двух поражений подряд украинцу Александру Усику.

У 33-летнего Валлина — 26 побед и одно поражение. Его последний поединок состоялся 30 сентября 2023 года. В нем швед одержал победу раздельным решением судей над российским боксером Муратом Гассиевым. Единственный раз Валлин потерпел поражение 15 сентября 2019 года. Тогда швед по прозвищу «Всё включено» единогласным решением судей проиграл британцу Тайсону Фьюри.

Ознакомиться с основной информацией о боксерском турнире в Саудовской Аравии можно с помощью материала «СЭ». Кроме боя Джошуа — Валлин на ринге также появятся Деонтей Уайлдер и Джозеф Паркер, Дмитрий Бивол и Линдон Артур.