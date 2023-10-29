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Сегодня, 02:33

Фьюри в боксерском поединке победил Нганну

Сергей Разин
корреспондент
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Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в боксерском поединке победил бывшего чемпиона UFC камерунца Фрэнсиса Нганну.

Бой продлился все десять раундов и завершился победой Фьюри раздельным решением судей (94-95, 96-93, 95-94). При этом в третьем раунде Фьюри оказался в нокдауне после левого хука Нганну.

На счету Фьюри 35 поединков, в которых он одержал 34 победы и один бой завершился вничью. У Нганну 17 побед в 20 боях UFC. Этот поединок стал для камерунца дебютным в боксе.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Фрэнсис Нганну. Тайсон Фьюри упал в нокдаун, но победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей: самый шумный бой года. Онлайн-трансляция

Тайсон Фьюри
Фрэнсис Нганну
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