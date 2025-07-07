Федерация бокса России вынесла предупреждение Лучкиной за то, что та дала орангутангу вейп

Федерация бокса России вынесла предупреждение Анастасии Лучкиной за инцидент с орангутангом.

«В связи с нарушением кодекса этики Федерации бокса России, совершением деяний, предусмотренных пунктами 10, 18 приложения №1 к положению «О дисциплинарно-этической комиссии Федерации бокса России» применить к Лучкиной Анастасии Алексеевне спортивную санкцию в виде предупреждения», — сообщает ТАСС.

В сети появилось видео, как Лучкина курит вейп и дает его орангутангу в парке «Тайган» в Крыму. Ее поведение осудила Федерация бокса России, после чего спортсменка извинилась. Животное идет на поправку, сообщили в парке. Из-за случившегося Лучкину исключили из пятигорского клуба «Боец».

В активе 24-летней Лучкиной пока что только один профессиональный поединок, в котором она проиграла.