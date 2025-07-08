Лучкина вернулась к тренировкам после инцидента с орангутангом

Боксер Анастасия Лучкина возобновила тренировки после скандальной ситуации с вейпом и орангутангом.

«Анастасия возобновила тренировки. Она будет продолжать спортивную карьеру», — об этом ТАСС сообщили в команде спортсменки.

В сети появилось видео, на котором Лучкина курит вейп, а потом предлагает его орангутангу в парке «Тайган» в Крыму. После этого спортсменка извинилась, но ее все равно исключили из пятигорского клуба «Боец». Федерация бокса России вынесла Лучкиной предупреждение.