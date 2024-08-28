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Сегодня, 11:22

Одилов: «Почему из-за слов Магомедова я не должен считать себя полноправным чемпионом?»

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Финалист Гран-при АСА в полутяжелом весе Фаридун Одилов прокомментировал слова экс-чемпиона организации Муслима Магомедова, который заявил, что Одилов «поверил в себя».

«После победы в Гран-при я стану полноправным чемпионом, заслуженным чемпионом. Почему из-за слов Муслима я не должен считать себя полноправным чемпионом? Если будет у нас бой с Магомедовым, тогда и посмотрим, как он будет пропускать удары», — приводит слова Одилова MMA.Metaratings.ru.

В активе Одилова 18 побед, два поражения и две ничьи в карьере.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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