Тим Цзю назвал свое главное отличие от брата Никиты

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) отметил, что он, в отличие от брата Никиты Цзю (9-0), сперва думает, а затем делает.

«Знаете, какая главная разница между нами по жизни? Я сперва подумаю, а затем сделаю. А Никита сперва сделает, а затем подумает. В ринге все то же самое. Но за счет этого он и дарит сумасшедшие фейерверки», — сказал Цзю изданию The Ring.

Себастьян Фундора (21-1) победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.