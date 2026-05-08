Фабио Уордли — Даниэль Дюбуа: смотреть онлайн трансляцию боя

Британские боксеры Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа проведут бой в тяжелом весе в ночь с субботы на воскресенье, с 9 на 10 мая. Поединок состоится в спортивном комплексе Co-op Live в Манчестере (Англия), начало — ориентировочно в 1.00 по московскому времени 1 мая.

Бокс Профессиональный бокс: Уордли — Дюбуа

На кону стоит звание чемпиона мира и титул по версии WBO.

Официальная трансляция боя Уордли — Дюбуа пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса можно смотреть по платной подписке.

Ключевые события и результат боя Уордли — Дюбуа можно также отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса на нашем сайте.

31-летний Уордли — чемпион мира по версии WBO. Рекорд боксера — 20 побед, 0 поражений и 1 ничья.

28-летний Дюбуа — бывший чемпион мира по версии WBA и IBF. В профессиональной карьере у него 22 победы и 3 поражения.