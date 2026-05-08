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8 мая, 23:30

Фабио Уордли — Даниэль Дюбуа: прямая трансляция боя, где смотреть в России

Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа проведут поединок в Манчестере
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Британские боксеры Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа проведут поединок в тяжелом весе в ночь с субботы на воскресенье, с 9 на 10 мая. Бой состоится в спортивном комплексе «Ко-оп Лайв» в Манчестере, начало — ориентировочно в 1.00 по московскому времени

За результатом боя Уордли — Дюбуа и других поединков можно следить в матч-центре и в разделе профессионального бокса на нашем сайте.

В прямом эфире поединок покажет онлайн-кинотеатр «Okko», трансляция начнется в 20.30 по московскому времени.

31-летний Уордли — чемпион мира по версии WBO. В профессиональном рекорде боксера — 20 побед и одна ничья. В предыдущем бою он победил Джозефа Паркера.

28-летний Дюбуа — бывший чемпион мира по версии WBA и IBF. В профессиональном боксе он одержал 22 победы и потерпел три поражения. В предыдущем поединке он проиграл Александру Усику.

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Даниель Дюбуа
Фабио Уордли
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